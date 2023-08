Metropolitana ancora ferma, bus sostitutivi raddoppiano le corse

Corse raddoppiate per i bus che sostituiscono la metropolitana, ferma fino al 3 settembre compreso per i lavori programmati legati al prolungamento verso ovest e al nuovo sistema di segnalazione della marcia dei treni da analogico a digitale. La frequenza - informa Gtt - da lunedì 28 agosto passa da 8 a 4 minuti; complessivamente i bus snodati in sevizio sulla linea saranno 30. Per il servizio - spiega l'azienda di trasporti - sono utilizzati "bus ecologici di nuova generazione con aria condizionata e 'Tap&Go', il sistema contactless Gtt per acquistare a bordo il biglietto di corsa semplice con carta di credito". Dal 4 settembre il servizio di metropolitana riprenderà con "l'orario studiato per consentire il completamento delle attività programmate": dal lunedì al giovedì e nelle giornate festive corse fino alle 21.30, ora dell'ultima partenza (dopo ci saranno i bus sostitutivi della linea M1S); il venerdì e sabato ultima partenza all'1 di notte e metropolitana in servizio fino all'1.30.