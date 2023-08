Turisti bloccati da frana nel Torinese, 100 portati a valle

Sono proseguite per tutto il giorno le evacuazione dei campeggiatori rimasti bloccati a Sauze di Cesana, in Valle Argentera, in provincia di Torino, dove ieri sera piogge violente - fino a 100 millimetri in meno di un'ora - hanno innescato una serie di smottamenti. I turisti sono stati traportati in zona sicura da due elicotteri dei Vigili del fuoco. L'intervento ha riguardato 150 campeggiatori e oltre 100 persone sono già state portate a valle. Nel frattempo prosegue il lavoro delle squadre Gos (Gruppo Operativo Speciale), a bordo di escavatori e pale gommate, per la rimozione dei detriti ed il ripristino della viabilità, mentre con i droni vengono effettuate ricognizioni aeree sulle zone colpite dagli smottamenti. In Valle Argentera sono al lavoro anche i volontari della Protezione Civile, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e la Guardia di finanza. Sono intervenuti anche i tecnici di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).