SACRO & PROFANO

Madia, inaugurazione con "sgarbo".

Un vescovo alla corte di Enzo Bianchi

Contravvenendo alle disposizioni del segretario di Stato Parolin, mons. Valentinetti celebrerà Messa nella nuova "fraternità" dell'ex priore di Bose. Il politburo della Cei per il cammino sinodale. Le carmelitane lasciano Torino, che ne sarà del bel monastero di Val san Martino?

Finalmente, è stato reso noto il programma dell’inaugurazione della Casa della Madia, la cascina ristrutturata di Albiano d’Ivrea che diventerà la seconda Bose di Enzo Bianchi. Sabato 9 settembre l’ex priore terrà in mattinata una conferenza sul tema “Casa della Madia: una fraternità cristiana”, nel pomeriggio, dopo il pranzo, allieterà i presenti un concerto di violoncello. Alle 12 però – come si conviene, ma non così come scontata come si pensa – sarà celebrata la Messa presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne. La presenza di un così illustre prelato rappresenta una sfida e una palese disobbedienza al monito del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che nel 2022 raccomandava ai vescovi a non invitare Enzo Bianchi, reo di non meglio precisate disdicevoli mancanze.

In verità monsignor Valentinetti fu il primo a non curarsi del divieto pontificio in quanto già aveva invitato Enzo Bianchi – quando ancora si trovava nell’“esilio” torinese – per tenere la prolusione di avvio del percorso sinodale di Pescara. Il vescovo Valentinetti è infatti legato da lunga amicizia con Bianchi. Egli, infatti, fece una “prudenziale svolta moderata” dopo la Visita apostolica di monsignor Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia. Visita della quale nessuno mai conobbe l’esito, nemmeno nel presbiterio diocesano di Pescara, ma al termine della quale tutti si sono resi conto del “cambiamento” avvenuto nella persona di Valentinetti il quale, nel frattempo, si era anche liberato dell’ingombrante segretario, don Tommaso Fallica, improvvisamente “rapito” dalla vocazione domenicana e approdato alla provincia napoletana, dopo che quella del Nord-Italia lo aveva rifiutato. Sono queste le reali divisioni nella Chiesa – pericolosissime – sulle quali papa Francesco dovrebbe drasticamente intervenire. Com’è noto, per i progressisti, l’obbedienza «non è più una virtù», salvo pretenderla quando si trovano al comando. Famoso, a questo proposito è il trinomio: «obbedienza concordata e dialogata, povertà retribuita, castità periodica».

***

Il vescovo di Ventimiglia, monsignor Antonio Suetta si è permessa qualche osservazione sul processo di “beatificazione” avviato durante i funerali di Michela Murgia «i cui contenuti del suo contributo culturale, in moltissimi casi, sono stati apertamente in contrasto con l’insegnamento della Chiesa». Arrivando al punto che – salva la preghiera e il suffragio – il celebrante ha paragonato la scrittrice a S. Paolo – bonum certamen certavi, fidem servavi – (2 Tm 4,7) da cui si deduce che la fede è ormai qualsiasi cosa in cui si crede, l’importante è aderire all’ideologia progressista del politically correct. Naturalmente monsignor Suetta è stato oggetto di improperi di ogni genere, in particolare da chi ha voluto ricordargli di essere nel XXI secolo. Ma questo è normale e per la Chiesa è stato sempre così: «Non conformatevi a questo mondo…» (Rm 12,2). Quello che però ha colpito è il silenzio totale dei confratelli – sempre pronti a disquisire di banalità o a esibirsi nel ballo alle feste patronali come il vescovo di Pinerolo – o, tantomeno, di qualche “cattolico adulto” da cui ci si aspetterebbe almeno la rivendicazione della libertà di parola anche per i cattolici. Nulla, solo silenzio. Quel silenzio che sta desertificando e uccidendo la Chiesa. Per questo un vescovo che fa il vescovo è una notizia. Non ci sarebbe da stupirsi se a monsignor Suetta facessero fare la fine di quei vescovi coraggiosi – e sono ormai un gran numero – che per aver difeso la dottrina sono stati prima “attenzionati” attraverso denunce pilotate, poi commissariati e infine rimossi con un provvedimento amministrativo inappellabile o con la richiesta di dimissioni.

***

Chissà se qualche fedele “normale” – quei pochi che ancora frequentano la Chiesa o danno ascolto al parroco – si è reso conto che siamo nel pieno percorso sinodale e cioè nella fase «sapienziale» che durerà fino al 2024 quando si aprirà poi la fase «profetica». Per guidare il Popolo di Dio nel processo sinodale, la Cei ha pubblicato un libretto che ha dell’incredibile, solo per coloro che siano appunto dei fedeli comuni. Si tratta del testo Si avvicinò e camminava con loro. Linee guida per la fase sapienziale delle Chiese in Italia (si noti il plurale Chiese e non Chiesa) in cui si preconizza una specie di federazioni di chiese autogestionarie. Alcune parole chiave danno il tono a tutto il documento e insistentemente ritornano: discernimento, cammino, inclusività, esperienza, ascolto, accoglienza e ovviamente cammino.

Se poi gettiamo l’occhio sugli organismi che dovranno essere attivati nel processo sinodale veniamo presi dallo sconforto: Comitato nazionale del Cammino sinodale, Assemblea dei referenti diocesani, Commissioni locali «che si coordineranno, per il tramite della Segreteria Generale e nell’ambito delle proprie competenze anche con i Vescovi delle Commissioni episcopali, i Direttori e i Responsabili degli Uffici, dei Servizi e degli Organismi della Cei». Le assonanze con l’apparato dell’Unione Sovietica dei piani quinquennali sembrano evidenti. Circa il contenuto – ecclesialese allo stato puro – la Cei invita i cristiani a ripartire da capo perché tutto è da rifare. Da rifiutare nel modo più assoluto è l’apologetica e cioè la difesa, alla luce della fede e della ragione, della verità, come – ingenuamente – ammoniva a fare S. Pietro quando sollecitava i cristiani a «dare ragione della speranza che è in noi» (1 Pt 3,15). Le risposte devono essere sostituite dalle domande dalle quali sorgeranno «nuove luci» in vista di una «fraternità culturale» non più fondata sulla fede comune e nemmeno sui principi ma sulle differenze. Quindi niente dottrina, verità rivelate e dogmi perché se no si diventa “rigidi” ma il ritrovare insieme – hegelianamente – una nuova sintesi cristiana. La verità non nasce da Dio che l’ha affidata alla Chiesa ma dal basso in un processo dialettico. Per fortuna, tutta la verbosità presente nel libretto non toccherà minimamente il cristiano comune ma coinvolgerà soltanto i soliti noti. E questo sarà per le anime un grande bene.

***

Ha fatto impressione lo spazio che Il Fatto ha dato a quello che è – a tutt’oggi – il più stretto collaboratore di papa Francesco. Si tratta, come tutti sanno, di padre Antonio Spadaro S.I. direttore de La Civiltà Cattolica, il quale ha negato l’impeccabilità di Gesù Cristo che dovette «convertirsi» – negando così la sua reale divinità – che non potrebbe tollerare di essere unita a una umanità bisognosa di guarigione. Forse è l’inizio di quella riforma radicale della teologia, auspicato qualche settimana fa da quell’altro campione del progressismo che è Piero Coda, segretario della Commissione teologica internazionale e vescovo mancato.

***

Un’altra importante presenza religiosa lascerà Torino. Chiuderà infatti per sempre il monastero del Carmelo del Sacro Cuore di Val San Martino che accoglieva una comunità di suore carmelitane. Oltre alla tristezza per la partenza delle sorelle non possiamo non chiederci che fine farà il grande edificio immerso nel verde di uno dei punti più belli della collina torinese.