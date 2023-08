ECONOMIA DOMESTICA

Stangata autunnale: 480 euro in più

Le famiglie dovranno far fronte a spese per 2.924,70 euro, ma se si considerano anche i costi di alimentazione e carburanti, la batosta è di 5.104,90 euro. E per chi ha figli in età scolare tra libri e materiali il conto supera i 600 euro. E poi c'è pure il mutuo

Ferie agli sgoccioli e sguardo preoccupato al bilancio famigliare. E se le vacanze sono state all’insegna del caro prezzi (dalla benzina ai biglietti aerei, dai pernottamenti alberghieri al costo di sdraio e ombrelloni) la ripresa si annuncia una vera e propria stangata. Lo certificano i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori. Le famiglie italiane dovranno far fronte a spese per 2.924,70 euro, cioè 252,92 euro in più rispetto all’autunno 2022. Ma se si considerano anche le spese per alimentazione e carburanti, il totale ammonta a 5.104,90 euro da settembre a novembre, pari a 480,12 euro in più rispetto al 2022.

Fra le voci di spesa con cui le famiglie con figli dovranno fare i conti ci sono quelle legate al materiale scolastico, ma non solo. Entrano in gioco infatti anche le bollette, su cui pesa fortemente il rialzo di luce e gas previsto per il IV trimestre dell’anno. E poi ci sarà la Tari, insieme alle spese per il riscaldamento oltre che per alimenti e carburanti.

Queste sono, nel complesso, le voci di spesa analizzate da Federconsumatori: scuola (libri, dizionari, parte del corredo) 906,59 euro; esami/visite mediche 274,00 euro; bollette (acqua, luce, gas, telefonia) 1.144,11 euro; Tari (seconda rata) 171,00 euro; riscaldamento (prima rata) 429,00 euro; alimentazione 1.594,00 euro; benzina 586,20 euro. Per un totale di 5.104,90 euro. Nello specifico, per la scuola, la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno, con un incremento del +6,2% rispetto al 2022. Non va meglio sul fronte dei testi scolastici: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%.