Ferisce a coltellate il padre mentre dorme, arrestato 30enne

Ha preso a coltellate il padre mentre l'uomo stava dormendo. La scorsa notte un 30enne è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione familiare è avvenuta in un'abitazione del centro di Torino, in via Gioberti 21. A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima del ferimento, un 62enne, colpito varie volte con un coltello da cucina dal figlio, mentre si trovava a letto. L'uomo, che era riuscito a scappare in strada nonostante le ferite alla schiena e alla coscia destra, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Molinette dove si trova ricoverato, non in pericolo di vita, ma in gravi condizioni. Quando i carabinieri sono entrati nell'alloggio il 30enne ha subito confessato: "Il coltello è nel lavandino", ha detto ai militari dell'Arma intervenuti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire il movente. Tra le ipotesi questioni personali e familiari. Per ricostruire la vicenda sono stati sentiti anche i vicini di casa.