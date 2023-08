Alessandria, al via la Ztl sperimentale in due vie del centro

E' partita, oggi, ad Alessandria nelle vie San Giacomo della Vittoria e Chenna la sperimentazione di 6 mesi per riordinare la Ztl già vigente. Tre le modifiche: il posizionamento di due fioriere mobili a scomparsa tra piazza della Libertà e via della Vittoria, il divieto di circolazione nel primo tratto di via Chenna, la modifica dell'orario di attivazione dei pilomat per i controlli degli accessi (tutti i giorni dalle 16 alle 6). Confermate le altre aree del centro che sono state in passato identificate come 'Ztl h24'. "Mi auguro la sperimentazione vada a buon fine e i concittadini possano gradire un centro più vivibile", commenta l'assessore ai Trasporti e Mobilità Michelangelo Serra (M5S). C'è, in realtà, malumore tra i commercianti. Manuela Ulandi, segretaria Confesercenti, fa notare, ad esempio. che "via San Giacomo della Vittoria non ha collegamenti organici con le altre, è più di passaggio che di passeggio. E' normale che i negozianti si organizzino, quindi, con raccolte firme e richieste incontri con l'amministrazione per trovare soluzioni alternative". "Non sono bastati i danni per il commercio dalla chiusura Covid, ora abbiamo le 'chiusure Serra' - incalza Maurizio Sciaudone (FdI) consigliere di opposizione e vicepresidente del consiglio comunale - Siamo interessati, piuttosto, a conoscere i piani di sviluppo su un centro cittadino con tanti negozi già chiusi".