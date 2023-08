Sistema la tenda dopo maltempo, cade da balcone e muore

Un 59enne di Casale Monferrato (Alessandria) ha perso la vita dopo una caduta dal balcone della propria abitazione al terzo piano di via Olearo, nel quartiere Oltreponte. Come ricostruito dai carabinieri, l'uomo - solo in casa - era salito su una scaletta per sistemare la tenda da sole e ha perso l'equilibrio. E' stato soccorso dal personale del 118, intubato e portato in codice rosso all'ospedale di Alessandria, dove in seguitoè deceduto. E' possibile che l'uomo volesse sistemare la tenda danneggiata dal forte temporale di ieri.