Al Nord temperature in diminuzione anche di 20 gradi

I primi effetti della tempesta in arrivo sull'Italia si stanno registrando al Nord e i temporali violenti di Torino e Milano di ieri ne sono la testimonianza. Così il meteorologo Stefano Bernardi, sottolineando che questo è solo "l'antipasto". L'aria fredda proveniente dal Nord Atlantico sta facendo il suo ingresso sull'Italia, la stessa impatterà su suoli e mari surriscaldati dalla calura di questi ultimi tempi e per Bernardi la parola d'ordine è prevenzione. "La bassa pressione che si scaverà sul Nord Italia produrrà effetti su tutta l'Italia - ha spiegato il meteorologo -. Chi più, chi meno sperimenterà la potenza della 'tempesta' in arrivo e che dovrebbe riguardare soprattutto il Nord e le zone occidentali della penisola. Occhio anche alle Marche".Secondo Bernardi farà molto più fresco, giacché la temperatura è prevista in diminuzione anche di 20 gradi. "Tornerà la neve sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo e un gradevole e frizzantino clima sulle coste - ha concluso -. Attenzione, però, l'estate meteorologica seppur termini il primo di settembre non è detto che produca i suoi effetti anche nel corso del mese che sta per entrare, mese rinomato per essere climaticamente uno dei più apprezzati dell'anno".