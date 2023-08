CHE TEMPO CHE FA

Neve al Sestriere, frana in Savoia

L'ondata di maltempo ha portato i primi fiocchi fra l'Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota. La temperatura in mattinata era di circa 2 gradi. La ferrovia tra l'Italia e la Francia attraverso il tunnel del Frejus è chiusa "per un periodo indefinito" - VIDEO

Nevicata di fine agosto al Sestriere, in Piemonte. Il maltempo che si è abbattuto sulla regione a partire da ieri ha determinato un brusco crollo delle temperature. Stamani, alle 10, la colonnina di mercurio segnava 1 solo grado. Neve anche al colle di Nivolet e sul monte Albergian, come al Colle dell'Agnello nel Cuneese. Anche al rifugio Lago Verde, sopra Prali, sta nevicando, come informa il Centro Meteo Piemonte.

Il progressivo abbassamento delle temperature – fa sapere Arpa Piemonte – sta determinando nevicate sull’arco alpino piemontese. Le nevicate stanno interessando soprattutto i settori occidentali e settentrionali con apporti di circa 5 cm sopra i 2500m sulle Alpi Cozie Nord e Alpi Graie di Confine e sopra i 2900-3000m sulle Alpi Pennine e Alpi Lepontine. La quota neve è in calo soprattutto su alta Val Chisone e alta Val Susa dove ha raggiunto i 2000m imbiancando Sestriere (To). Spostandosi verso nord la quota neve risulta più elevata: circa 2300m in alta valle Orco e 2800m circa su Alpi Pennine e Lepontine.

Dopo la grossa frana caduta ieri dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia, resta chiuso per un periodo indefinito il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus. Il tunnel autostradale del Frejus è aperto solo ai mezzi con peso inferiore alle 3,5 tonnellate. La società francese Sncf ha bloccato i treni nelle loro stazioni di origine e per il ripristino della circolazione si dovrà attendere giorni, forse una settimana. Lo riferisce la commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione. Interrotte in Francia anche l'autostrada A43, tra Saint-Michel.de-Maurienne e Mda de la Route Dèpartementale 1006, tra La Praz e Le Freney. “Considero assolutamente preoccupante la situazione creata dalle frane della Maurienne con il conseguente blocco dei tunnel del Frejus (autostradale e ferroviario) e la chiusura prevista del tunnel del Monte Bianco – commenta Paolo Foietta –. Una fragilità che sarà superata solo con Il nuovo tunnel di base che ci metterebbe al sicuro da tali tipi di eventi sia in Alta Val di Susa che in Maurienne”.