Verbania: FI a Lega, no apertura a Terzo Polo

"Il Terzo Polo è e resta l'altra faccia del Pd. Pensare di aprire il Centrodestra al Terzo Polo vorrebbe dire, nel Vco, legittimare le storiche figure del Pd." E' la "netta risposta da parte di noi azzurri" che Mirella Cristina, coordinatrice di Forza Italia per il Verbano-Cusio-Ossola, diffonde in merito alla proposta di Enrico Montani, segretario provinciale della Lega, di una apertura al dialogo con il Terzo Polo in vista delle elezioni a Verbania. Il riferimento alle "figure storiche" è in particolare al senatore Enrico Borghi, "che ha lasciato, un pugno di mesi fa, il Partito Democratico per entrare nel direttivo di Renzi". Per Cristina un ruolo da centro moderato del Terzo Polo nella coalizione di centrodestra "è una situazione inimmaginabile che nel Verbano Cusio ed Ossola non deve trovare spazio". "Abbiamo combattuto il 'torinocentrismo' - aggiunge - e le logiche regionali devono capire che, se anche ci abbandonano, noi quassù esistiamo e continueremo ad avere voce in capitolo. Forza Italia Vco non ha un rappresentante territoriale nel Governo ma non per questo si piegherà a logiche che la possano scalzare quale perno moderato del Centrodestra in favore di un camuffato Pd; la politica azzurra continuerà a rivestire un ruolo fondamentale e a combattere per i propri valori cristiani, europeisti, di libertà". " Forza Italia - conclude la coordinatrice - è il partito moderato nel centrodestra e, per rispetto ai propri elettori, non si farà portare via da voltagabbana di sorta questo ruolo".