Euro 5: sindaco Torino, ci atterremo alle decisioni finali

"Come Città di Torino ci atteniamo alle decisioni che vengono prese dalla giunta regionale. Come tutte le amministrazioni che sono coinvolte noi ci adegueremo a quelle che saranno le decisioni finali". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, risponde, a margine della firma del protocollo sulla sicurezza in Prefettura, sulla vicenda del blocco degli Euro 5. "Sappiamo benissimo - spiega Lo Russo - che quella dell'inquinamento dell'aria è una questione cruciale e abbiamo messo in campo negli scorsi mesi una rilevante mole di progetti sia infrastrutturali sia per il risanamento di edifici e il contenimento dei consumi energetici". Il sindaco Torino sottolinea inoltre che sono stati accelerati i tempi per la realizzazione della metro 2 e che "si è conclusa la gara per il rinnovo del parco veicolare di Gtt nell'ottica della transizione ecologica che porterà a mezzi a emissione zero". "Per quanto riguarda il traffico veicolare - conclude Lo Russo - è chiaro che la questione è di priorità assoluta perché la salute pubblica deve essere garantita e cercheremo di continuare la nostra strategia di mobilità sostenibile e contemporaneamente di rispettare le decisioni che verranno prese da governo e regione".