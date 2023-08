Frana in Savoia, per riapertura ferrovia si temono tempi lunghi

Resta chiusa la ferrovia internazionale tra Italia e Francia, dopo il tunnel del Frejus, nella Savoia, per la grossa frana caduta domenica pomeriggio. Il movimento di rocce e terra sarebbe tutt'altro che stabilizzato, anzi ci sarebbero 10mila metri cubi di roccia a rischio di distacco. Per questo motivo non è stato ancora autorizzato dalla prefettura di Chambery il sopralluogo dei tecnici della società francese Sncf nella galleria ferroviaria di Saint-Andrè, sulla cui copertura si sono accumulati molti detriti, altri sono transitati. Al momento non è possibile escludere che la galleria sia stata lesionata: in questo caso la riapertura, dall'ipotesi di due settimane, quella prevalente adesso, potrebbe slittare considerevolmente. Restano chiuse anche l'autostrada A43 e la route departementale 1006. Il tunnel del Frejus resta percorribile, in entrambe le direzioni, solo da veicoli con peso non superiore alle 3.5 tonnellate.