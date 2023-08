Sicurezza: un milione di euro dalla Regione per Torino

La Regione Piemonte stanza un milione di euro per nuove pattuglie interforze a Torino. Lo ha annunciato l'assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca, durante la firma del protocollo per la sicurezza urbana siglata da Prefettura, Regione e Comune. I fondi serviranno per promuovere nuovi servizi di vigilanza del territorio e con l'implemento di un sistema di video-sorveglianza di nuova generazione capace di individuare le vetture rubate o quelle intestate a soggetti ricercati dalle forze dell'ordine. "La criminalità diffusa e l'insicurezza che troppi cittadini vivono nei loro quartieri trova una risposta certa in un modo soltanto: più pattuglie per presidiare il territorio. Per questo come Regione abbiamo deciso di stanziare un milione di euro per far arrivare contingenti interforze nelle strade di Torino - affermano in una nota il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore Ricca -. I torinesi vogliono poter vivere serenamente senza correre il rischio di essere derubati, aggrediti o assediati dagli spacciatori. Con questo patto per la Sicurezza vogliamo fare in modo che, tra nuove pattuglie e nuovi sistemi di video vigilanza, le loro richieste sacrosante non cadano nel vuoto ma diventino, in breve tempo, una realtà".