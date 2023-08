Zangrillo, frana in Savoia porti rilancio sistema trasporti

"Trasformare la criticità della frana in Savoia in una opportunità per il rilancio del sistema dei trasporti transfrontalieri fra Italia e Francia": lo propone il ministro torinese Paolo Zangrillo, senatore di Forza Italia. "La frana che ha coinvolto l'autostrada sul lato francese del tunnel del Frejus, nella valle della Maurienne - sottolinea Zangrillo - ha dimostrato la naturale fragilità di un sistema dei trasporti, quello attraverso i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, che può essere mitigata soltanto mediante progetti condivisi che mettano al passo con i tempi queste infrastrutture stradali". "Occorre prevedere - rimarca - un futuro di sviluppo e di rilancio attraverso investimenti che migliorino sia la percorribilità che la sicurezza di queste infrastrutture, proprio per l'importanza strategica che rivestono per il Nord-Ovest e per l'Italia". "Come ministro e senatore piemontese - annuncia - sto seguendo da vicino e con attenzione l'evoluzione della situazione, e come Governo abbiamo avviato interlocuzioni anche diplomatiche con Parigi, grazie al coinvolgimento diretto del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani". Dopo la frana di domenica 27 agosto, il tunnel del Frejus è chiuso ai mezzi pesanti, e si sono registrate code fino a otto ore al Traforo del Monte Bianco, che dalla prossima settimana dovrebbe chiudere per lavori. Questa mattina l'attesa supera già le due ore.