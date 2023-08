POLTRONE & GIIUSTIZIA

Signorini ha abbandonato il porto prima della tempesta giudiziaria

Inchiesta della Procura sull'appalto da 1,3 miliardi per la nuova diga di Genova. Stazione appaltante l'Authority mollata in tutta fretta dal manager planato al vertice di Iren (con il sostegno del sindaco Bucci). Nei mesi scorsi i rilievi dell'Anac sulla gara

Il comandante che abbandona la nave appena prima che si scateni la tempesta. Difficile non associare questa immagine a quella del neoamministratore delegato di Iren Paolo Signorini, dimessosi dalla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per approdare al colosso dell’energia non più tardi del 10 agosto scorso. Passano neppure tre settimane ed ecco la notizia dell’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Genova sulle varie fasi del progetto e l’assegnazione degli appalti per la realizzazione della nuova diga foranea. Il fascicolo aperto dai magistrati, dal quale al momento non emergono nomi, farebbe seguito ad alcuni esposti, tra cui quello dell’ex procuratore regionale della Corte dei Conti e un secondo dalla sezione genovese di Italia Nostra.

Un’opera mastodontica, la nuova diga, il cui costo previsto supera il miliardo e trecento milioni e la cui stazione appaltante è proprio l’Authority, guidata fino a meno di un mese fa da Signorini, voluto fortemente sulla plancia di comando di Iren dal sindaco di Genova Barco Bucci. Proprio in queste ore Signorini è a Reggio Emilia per presentarsi a uno dei tre azionisti istituzionali (oltre al Comune di Genova e quello di Torino), il primo cittadino della città emiliana Luca Vecchi.

Ovviamente ancora scarne le notizie sull’indagine, certamente avviata quando ancora il manager era ancora a capo dell’Authority anche se le sue frequenti presenze a Roma e assenze a Palazzo San Giorgio stavano ad indicare il suo futuro lontano dalle banchine.

Un rapido mollare gli ormeggi da parte di Signorini, supportato in maniera più che palese e decisa da Bucci, che era riuscito a vincere pure la resistenza del sottosegretario alle Infrastrutture e uomo potente della Lega in Liguria come Edoardo Rixi, il quale avrebbe preferito un cambio alla scadenza naturale del mandato. Un’accelerazione dei tempi e una linea ferma su Signorini che oggi, inevitabilmente, si presta anche a una lettura diversa. Va ricordato, inoltre, che non molto tempo addietro l’Autorità nazionale anticorruzione aveva messo sotto la lente d’ingrandimento tutta la complessa procedura per l’appalto dell’opera, segnalando anomalie procedurali e criticità circa il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

Tornando all’inchiesta della Procura, a quanto risulta i magistrati intendono verificare se il capitolato della gara d’appalto sia stato predisposto in maniera tale da agevolare il consorzio poi risultati vincente, ovvero Pergenova Breakwater, con capofila Webuilt. Tra le segnalazioni da verificare anche quella della presunta mancanza del necessario parere del Cnr, che avrebbe mosso ei rilievi circa il rischio di collasso dei fondali.