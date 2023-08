Unrae, "tiraggio incentivi per auto green in forte calo"

"La situazione per le auto con la spina (Ecv) in Italia è critica e in prospettiva rischia di essere ancora peggiore alla luce delle prenotazioni degli incentivi". Lo sottolinea l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere in Italia. "Il tiraggio infatti registra un calo rispetto al 2022: rispettivamente del 21% per le elettriche (Bev) e del 32% per le ibride plug-in (Phev) da parte delle persone fisiche, -51% e -68% da parte delle persone giuridiche. Da qui si può prevedere un residuo complessivo a fine anno di circa 323 milioni di euro, pari al 55% dei fondi disponibili, che si andrebbe a sommare ai 272 milioni avanzati dai fondi del 2022".