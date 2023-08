Incendio in azienda torinese, centinaia di dipendenti evacuati

Un incendio divampato questa mattina all'interno della palazzina uffici della Magneti Marelli di Venaria Reale ha costretto l'azienda all'evacuazione dello stabilimento. Diverse centinaia di dipendenti sono stati fatti uscire dalla fabbrica a scopo precauzionale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, e i carabinieri della compagnia di Venaria. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Non si sono registrati feriti o intossicati.