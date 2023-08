Cirio, Piemonte non può accettare i due valichi alpini chiusi

"Non è pensabile che chiuda il tunnel del Monte Bianco prima che sia risolta la frana in Savoia e quindi sia possibile riaprire il Frejus al traffico pesante". Lo dice il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che è "in costante contatto per il prefetto di Torino Raffaele Ruberto per monitare la situazione della viabilità nel Torinese" a causa del perdurante stop ai mezzi pesanti sotto il traforo del Frejus e le code in attesa del transito al Monte Bianco. "Da giorni stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della situazione - spiega Cirio - con le code dei tir in attesa di attraversare il Monte Bianco e i disagi in Alta Valsusa per la chiusura del Frejus. E' del tutto evidente, anche alla luce di quanto accade in queste ore, che il Piemonte non può accettare soluzioni che contemplino la contemporanea chiusura dei due valichi transalpini. Ci auguriamo che il confronto tra Italia e Francia su questo tema porti a soluzioni sostenibili".