Stop ai veicoli euro 5, minacce ad assessore regionale Piemonte

Messaggi con insulti e minacce a Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente in Piemonte, sono comparsi in questi giorni su Twitter in relazione al blocco dei veicoli diesel euro 5 nel territorio regionale. "Prima o poi - si legge nei commenti a un tweet dedicato alla questione - qualcuno ti riconoscerà per strada, cara m...: ti consiglio la scorta a vita". Un altro internauta si chiede se non sia il caso di "prendere sto tizio (l'assessore - ndr) e dargli una riga di botte". C'è anche chi sostiene che "bisogna sfasciare tutto e dare fuoco alle città finché non capiscono che hanno rotto il c... loro e le macchine elettriche". I messaggi circolano in account dove sono frequenti le prese di posizione no vax e no green pass. Non manca, fra i commentatori, chi definisce Marnati "un infiltrato del Pd" nella giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio.