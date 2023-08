SPORT & POLITICA

Aci, La Russa jr prepara il golpe. Pressing su Sticchi Damiani

Contestato per la riorganizzazione del Club, sotto inchiesta per le dichiarazioni dei redditi, il presidente è nel mirino di manovre interne che puntano a sostituirlo. Tutti gli indizi portano al rampollo del presidente del Senato che sta studiando da tempo

Un nuovo capitolo della saga dell’Aci potrebbe presto scriversi, non senza nuovi personaggi e qualche colpo di scena. Il protagonista, almeno per ora, resta lui, Angelo Sticchi Damiani il presidente da tempo nell’occhio del ciclone per la gestione assai personale del ruolo e per le manovre, a incominciare dalla nascita di una holding con tanto di remunerativi rami d’azienda (l’assicurazione Sara, la cui presidenza è ovviamente ricoperta dallo stesso numero uno dell’Aci), per non dire della recente indagine sulle autocertificazioni del reddito scaturita, manco a dirlo, da una segnalazione interna.

Così come dall’interno dell’Automobile Club d’Italia, con i revisori in allerta che si rivolgono alla Corte dei Conti e i sindacati che promettono battaglia, si annuncia un fronte combattivo contro il progetto di holding attraverso il conferimento del 25,8% di Sara a Ventura, che otterrà anche la totalità di Aci Global Servizi e Aci Vallelunga per un valore patrimoniale complessivo di 200 milioni di euro.

Posto di grande potere quello occupato dal settantottenne dal doppio cognome, potere che egli non fa mistero di esercitare con metodi che, ormai, a più d’uno anche nei palazzonedi via Marsala paiono a dir poco spregiudicati. Non più tardi di un mese fa aveva annunciato di costituire un fondo immobiliare in cui far confluire il patrimonio dell’ente da inglobare all’interno della holding. Si tratta di 86 immobili, dei quali 30 sono a uso ufficio di proprietà di Progei, società sempre della galassia Aci e di questi 29 ospitano strutture dell’Aci o delle società della Federazione. Poi ci sono altri 56 immobili che potrebbero finire nell’operazione e che in parte sono patrimonio delle ramificazioni territoriali dell’Aci. Un affare da decine di milioni che ha fatto parlare i sindacati di “operazione complessa, senza alcuna chiarezza sulla governance, meccanismi di controllo, garanzie e costi”.

Insomma, è chiaro come le ragioni per cui non ci si stupisce se la poltrona occupata da Sticchi Damiani oggi traballa assai più ieri. Così come non mancano attendibili rumors sulle manovre per la successione. Il nome, meglio ancora il cogome è di quelli che fanno più rumore di un’auto da corsa, peraltro tra le sue passioni. A prendere il posto del sempre più chiacchierato Schicchi Damiani potrebbe essere Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato e fratello degli altri due piccoli indiani, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache, quest’ultimo oggetto dell’inchiesta per la presunta violenza sessuale che avrebbe commesso su una ragazza nell’appartamento milanese di famiglia.

Quella di La Russa junior sarebbe una scalata partendo da un campo base assai avanzato: avvocato, Geronimo, classe 1980, è presidente dell’Automobile Club di Milano dal 2018, ma ben presto aggiunge altri incarichi come quello di presidente del cda di Aci Infomobility dal 2020, consigliere d’amministrazione di Sara Assicurazioni, oltre a numerosi posti in vari cda, compresi quelli di Milan Real Estate e Milan Entertainment, dov’era stato chiamato da Barbara Berlusconi, con la quale aveva già fondato l’ente benefico Milano Young Onlus. Dicono che la difesa degli automobilisti sia un pallino che Geronimo condivide con il padre Ignazio e il fratello Lorenzo. Una passione di famiglia, come quella dei nomi dei capi indiani, dati ai figli, per la seconda carica dello Stato e tra i fondatori di Fratelli d’Italia. E se, per chi ormai non sopporta più la gestione Sticchi Damiani, l’Aci è diventata una riserva indiana, forse si tratterà solo di cambiare il capo tribù.