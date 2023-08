TRAGEDIA SUL LAVORO

"Dio mi vuole dire qualcosa", premonizione prima di morire

La storia su TikTok di Michael Zanera, il 34enne di Vercelli, una delle vittime che la scorsa notte ha perso la vita mentre lavorava sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano. Travolto da un treno assieme ad altri quattro colleghi - VIDEO

“È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me”. Un post che assume i tratti inquietanti di una premonizione quello che Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, una delle vittime che la scorsa notte ha perso la vita mentre lavorava sui binari della linea ferroviaria Torino- Milano, nel tragico incidente avvenuto a Brandizzo. Come gli altri quattro compagni di lavoro era dipendente della Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata nei lavori di manutenzione e armamento ferroviario da quasi 100 addetti. Assieme agli operai deceduti erano presenti altri due colleghi che sarebbero solo stati sfiorati dal convoglio e sono rimasti illesi.

Una storia postata su TikTok in cui compare l’immagine di una croce formata dalle fiamme nel corso di una saldatura, accompagnata dalle note struggenti di The power of love dei Frankie Goes to Hollywood, nella quale il giovane aveva letto un “segno” divino, lui molto credente, e che aveva voluto condividere con i suoi amici, come faceva spesso pubblicando foto con colleghi e momenti della sua giornata. “Riposa in pace Michael”, colpito da “un destino troppo crudele”.