Tutto e il suo contrario

Ma può la politica diventare così poco credibile attraverso cambiamenti così repentini e frettolosi dei loro leader rispetto a ciò che hanno detto e scritto sino al giorno prima? Mi spiego meglio. Com’è possibile smentire nell’arco di pochi giorni o di poche settimane tutto ciò che si è sostenuto solennemente e pubblicamente sino a poco tempo prima? Certo, i casi concreti sono molti e non mancano gli spunti, quasi quotidiani, che confermano quasi platealmente questo assunto.

Per fermarsi ad una vicenda politica concreta, mi limito a citare ciò che avviene all’interno del dibattito su come ricostruire un’area di Centro nel nostro paese partendo da ciò che dice uno dei protagonisti di questo progetto, Carlo Calenda. È appena sufficiente rileggere in filigrana alcune di queste tappe per rendersi conto che ciò che si dice sino al giorno prima può essere tranquillamente smentito il giorno dopo. E lo dico, senza alcuna inclinazione moralistica, ma nel pieno rispetto di chi cambia radicalmente opinione con lo scorrere breve del tempo.

Per ricordare rapidamente alcuni di questi passaggi, è sufficiente citare che prima il “Centro fa schifo”, e quindi e di conseguenza anche i centristi; poi si costruisce il “terzo polo” per le elezioni del 2022, cioè un campo centrista lontano dalla destra e dalla sinistra; poi si manda all’aria il terzo polo; dopodiché si propone un fantomatico “fronte repubblicano”; nel frattempo si sostiene che in questo singolare ed anacronistico campo repubblicano faranno parte i popolari, i liberal democratici e i riformisti; però, e nello stesso momento, si sostiene in modo intransigente – a proposito dei cattolici democratici e dei popolari – la candidatura del turbo laicista Cappato al collegio senatoriale di Monza; e in ultimo, anche se la galleria del “tutto e del contrario di tutto” potrebbe continuare ancora a lungo, si predica l’inadeguatezza strutturale dell’attuale bipolarismo e il suo superamento senza alcuna attenuante e al contempo si va d’amore e d’accordo con i populisti dei 5 stelle e con la sinistra radicale e massimalista della Schlein sui temi più scottanti dell’agenda politica italiana. Per non parlare, come postilla finale, del cambiamento – nuovamente radicale e opposto – in materia di riforma istituzionale. Nello specifico, sul cosiddetto premierato.

Ora, senza infierire e, men che meno, senza alcun pregiudizio politico o personale, una domanda non possiamo non farla. E cioè, la politica può recuperare il suo ruolo, la sua funzione, il suo prestigio, la sua autorevolezza e la sua credibilità di fronte a comportamenti e ad atteggiamenti che la riducono ad una operazione macchiettistica? Perché, alla fine, di questo si tratta. Ovvero, anche i cambiamenti repentini rispetto a tutto ciò che si è detto sino al giorno prima contribuiscono in modo potente a ridicolizzare la politica, i partiti e la stessa classe dirigente politica.

Ho voluto fare un solo esempio, come dicevo poc’anzi, per rendere l’idea in modo plastica. Ecco perché, anche quando si parla di Centro e di una rinnovata e qualificata “politica di centro”, si corre il serio rischio di indebolire un progetto politico complessivo quando si assumono atteggiamenti e comportamenti che stridono con la stessa logica del buon senso e, soprattutto, con la coerenza e la serietà della politica.