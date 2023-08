Protesta detenuti nel carcere di Torino, 5 agenti in ospedale

Una protesta è scoppiata ieri sera nel carcere delle Vallette per opera di alcuni detenuti che hanno anche appiccato un incendio. Cinque degli agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria per intossicazione da fumo e sono stati dimessi con una prognosi di due giorni. La protesta, durata circa 3 ore, si è verificata nel padiglione C. I reclusi, a quanto si apprende, hanno incendiato materassi, suppellettili e arredi delle celle, poi hanno riversato i materiali in mezzo al corridoio e vi hanno gettato sopra delle bombolette di gas in uso per i fornelli. Sono state danneggiate anche alcune telecamere di sorveglianza. Sempre in base alle prime notizie la protesta è scattata in segno di solidarietà a un detenuto, italiano, che aveva chiesto un medicinale e non aveva intenzione di attendere per averlo.