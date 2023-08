TRAGEDIA SUL LAVORO

Treno a 160 Km/h in stazione,

un boato e la strage di operai

Cosa non ha funzionato nel "sistema di comunicazione" tra le Ferrovie e la ditta incaricata dei lavori sui binari? Sulla morte dei cinque lavoratori a Brandizzo indaga la magistratura. Cordoglio unanime per quella che è una nuova Thyssen: "non si può morire così"

Cinque operai sono stati travolti intorno alle 23.50 di ieri, mercoledì 30 agosto, in un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Brandizzo sulla linea che collega Torino a Milano, vicino Chivasso. Si tratta di addetti alla manutenzione dei binari dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata in lavori di manutenzione e armamento ferroviario da quasi 100 addetti e 13 milioni di giro d’affari. Le vittime sono Kevin Laganà (22 anni), Michael Zanera (34 anni), Giuseppe Sorvillo (43 anni), Giuseppe Aversa (49 anni) e Giuseppe Saverio Lombardo (53 anni). Tre di loro sono di Vercelli, uno di Chivasso e uno di Brandizzo.

Immediati i soccorsi sul posto con vigili del fuoco di Torino, carabinieri, 118, polizia ferroviaria e tecnici dello Spresal. Altri due lavoratori sono rimasti feriti e si trovano ricoverati all’ospedale di Chivasso. Sotto choc il macchinista del convoglio che ha travolto gli operai e che dai primi accertamenti investigativi non avrebbe né visto né saputo nulla della presenza di manutenzioni in corso al binario 1.

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, proclamerà il lutto cittadino. “Profondo dolore, cordoglio e vicinanza ai familiari” fa sapere Rfi. “Terribile tragedia” ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al quale si uniscono le voci del presidente del Piemonte Alberto Cirio che parla di morti “inaccettabili” e del sindaco di Torino della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo, che chiede “chiarezza” sull'accaduto.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio plurimo colposi contro ignoti. Il treno avrebbe viaggiato a circa 160 chilometri orari colpendo alle spalle le vittime. La pm di turno, Giulia Nicodemo, si è recata questa notte sul posto per i primi rilievi e le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria del compartimento della Polfer di Torino. Poco dopo l’alba è stata informata dei fatti anche la procuratrice della Repubblica di Ivrea, Gabriella Viglione. Si indaga sull’errore di comunicazione. Il treno non avrebbe saputo nulla della presenza lungo i binari degli operai e sarebbe saltato qualcosa nei meccanismi di avviso sui lavori in corso.

“Abbiamo sentito un boato, nient’altro. Il treno non ha fischiato, niente di niente”, dice a LaPresse una donna che abita lungo la ferrovia. “Mio marito – racconta – mi ha chiesto se fosse normale. In un primo momento ho addirittura pensato a un cedimento del sottopasso”. Tra i primi atti di indagine gli inquirenti acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e andranno sentiti a sommarie informazioni altri operai addetti alla manutenzione della ferrovia che stavano lavorando su un binario diverso.

I magistrati cercano tutta la documentazione su lavori e appalti in corso, come e da chi fossero stati disposti e quali misure di sicurezza dovessero osservare gli addetti della Sigifer. Sarebbe assodato, già dopo poche ore, che “chi conduceva il treno non sapesse della presenza degli operai” spiega una fonte investigativa. Gli inquirenti cercheranno di capire dove sia saltata la comunicazione o se c’è stato un errore nella trasmissione delle informazioni. “Stiamo verificando che la procedura, che in questi casi viene sempre applicata, sia stata rispettata” perché “le lavorazioni di manutenzione dei binari avvengono in assenza di circolazione” ha spiegato Gianluca Dati, responsabile comunicazione di Rfi. “La pista che si sta seguendo è quella della comunicazione”, conferma, esprimendo “cordoglio” per le famiglie e parlando di “indagini in corso”. “C’è un tema di via libera e nulla osta che consentono alle squadre di operare in sicurezza sui binari” con un “sistema tecnologico di monitoraggio che controlla e accompagna i lavori in modo costante”.