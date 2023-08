Il presidente Mattarella in visita in Prefettura a Torino

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato intorno alle 13.15 in prefettura a Torino. L'occasione è un saluto al prefetto, Raffaele Ruberto, al suo ultimo giorno dell'incarico nel capoluogo piemontese. La visita di Mattarella ha visto una prima tappa in via Repubblica con la scopertura di una targa in ricordo del padre fondatore dell'Unione europea. Successivamente Mattarella è entrato nel vicino Teatro del Forte per un convegno incentrato sulla figura di Spinelli. In seguito il capo dello Stato si è recato alla Casa Valdese.