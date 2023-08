Siccità, pioggia e neve riportano equilibrio idrico

Dati idro-meteo-climatici alla mano, si può fondatamente affermare che il mese di agosto del 2023 è stato, senza dubbio, la rappresentazione più fedele dell’evidenza dei cambiamenti climatici in atto e l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici – riunito stamane presso l’Autorità di Bacino del Fiume Po, a Parma, con le Regioni del distretto del Po, agenzie di monitoraggio e portatori d’interesse – l’ha palesato grazie alle singole narrazioni arrivate puntuali da tutti i territori della pianura Padana attraversati dal Grande Fiume. I mesi estivi ed in particolare gli ultimi trentuno giorni sono stati caratterizzati da molteplici anomalie e trend del tutto altalenanti a dimostrazione dei nuovi mutevoli equilibri climatici, che testimoniano come sia urgente mettere al centro del dibattito istituzionale la necessità di individuare misure idonee a migliorare la resilienza dei territori affinché siano in grado di sopportare efficacemente il repentino cambiamento degli scenari e le criticità che da questi derivano. Al termine dell’incontro odierno l’Osservatorio ha sancito un generale stato di severità idrica bassa con previsione di precipitazioni, al netto di alcune criticità relative all’approvvigionamento idropotabile nelle province di Cuneo, Alessandria e Piacenza. A dimostrazione dell’eccezionalità degli eventi si evidenzia proprio la situazione del Piemonte che, nel suo vasto territorio, mostra contesti del tutto opposti con l’incremento dei livelli di disponibilità di acqua all’indomani delle recenti precipitazioni in alcune aree ed una prolungata emergenza sul fronte dell’approvvigionamento idropotabile con alcuni comuni del Cuneese e dell’Alessandrino che vedono il servizio garantito solo grazie all’alimentazione degli impianti attraverso l’uso di autobotti.