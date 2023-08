Alessandria, Capodanno senza brindisi per vittime di Brandizzo

L'incidente ferroviario di questa notte a Brandizzo (Torino) con 5 operai morti, ha inevitabilmente modificato i festeggiamenti per la 19esima edizione del Capodanno Alessandrino, appuntamento per salutare la fine dell'estate e la ripresa delle attività lavorative e di studio, con iniziative dal tardo pomeriggio alla notte. Un minuto di silenzio sostituisce - come fatto sapere dal Comune - il brindisi di mezzogiorno di oggi alla Vineria Mezzolitro, gestita da Monica Moccagatta, ideatrice dell'iniziativa. "Un segno di rispetto per le vittime e le famiglie - sottolinea il vicesindaco Marica Barrera, presente in sostituzione del primo cittadino Giorgio Abonante fuori città -. Ancor più importante, considerato che il tema 2023 dell'evento è proprio il lavoro e la necessità di garantire sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro".