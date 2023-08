ECONOMIA DOMESTICA

L'inflazione rallenta, occupati in calo

Dati Istat da leggere in filigrana. I prezzi aumentano dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua. Il carrello della spesa diminuisce ma è ancora caro. Dopo 7 mesi positivi ci sono 73mila lavoratori in meno, comunque l'occupazione cresce rispetto al 2022

Cala l’inflazione ma aumenta la disoccupazione. Sono le due facce dell’Italia secondo l’Istat. Dati che a loro volta presentano sfaccettature significative. Poiché se da un lato si registra una decelerazione della perdita del potere d’acquisto, dall’altra i prezzi del “carrello della spesa”, in particolare quelli alimentari, restano elevati, seppur anch’essi in discesa. Sul fronte del lavoro, invece, risultano 73mila occupati in meno ma la situazione se raffrontata a luglio 2022 risulta in crescita.

L’inflazione continua a rallentare. Secondo l stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ad agosto registra infatti un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua, da più 5,9% del mese precedente. L’inflazione acquisita per il 2023, ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell’anno, è pari a più 5,7% per l’indice generale e a più 5,2% per la componente di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi. Per quanto riguarda l’Unione Europea, secondo una stima flash di Eurostat l’inflazione annuale dell’area dell’euro è attesa al 5,3% nel mese di agosto, stabile rispetto a luglio.

La decelerazione – Per l’Istituto nazionale di statistica la decelerazione si deve anche al rallentamento su base annua dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (i quali comprendono carburanti, gas e luce a mercato libero), che passano da più 7% a più 5,7%, degli alimentari non lavorati, da più 10,4% a più 9,2%, e lavorati, da più 10,5% a più 10,1%. In rallentamento su base annua, indica inoltre l’Istat, anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da più 6,6% a più 5,9%), dei servizi relativi ai trasporti (da più 2,4% a più 1,2%), dei beni durevoli (da più 5,4% a più 4,6%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati da una moderata accelerazione dei prezzi dei servizi relativi all’abitazione (da più 3,6% a più 4%) e dall’attenuarsi della flessione degli energetici regolamentati (da meno 30,3% a meno 29,0%). Anche l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ancora (da più 5,2% a più 4,8%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da più 5,5%, registrato a luglio, a più 5,1%).

Aumento dei prezzi degli energetici – Si affievolisce la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da più 7,0% a più 6,4%) e quella dei servizi (da più 4,1% a più 3,6%), riducendo il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a meno 2,8 punti percentuali, dai meno 2,9 di luglio. Inoltre, sempre in base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,2% su base mensile e del 5,5% su base annua (in decelerazione da più 6,3% di luglio). La flessione più marcata dell’Ipca, rispetto a quella osservata nel Nic, si deve alla dinamica dei saldi estivi (di cui il Nic non tiene conto): i prezzi di abbigliamento e calzature registrano un calo congiunturale (meno 3,1%) più ampio di quello di agosto 2022 (meno 0,7%), determinando così, per questa divisione di spesa, un rallentamento da più 5,4% a più 2,8%.

Eurostat: ad agosto inflazione stabile – L’inflazione annuale dell’area dell’euro è attesa al 5,3% nel mese di agosto, stabile rispetto a luglio, secondo una stima flash di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. Si prevede che i prodotti alimentari, alcolici e tabacco avranno il tasso annuo più alto ad agosto (9,8%, rispetto al 10,8% di luglio), seguito dai servizi (5,5%, rispetto al 5,6% di luglio).

Disoccupazione – Il tasso di disoccupazione totale a luglio sale al 7,6% (+0,2 punti), quello giovanile scende al 22,1% (-0,2 punti). Il numero di persone in cerca di lavoro cresce di 37mila unità (+1,9%) rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione scende al 61,3% (-0,2 punti). A luglio, dopo sette mesi di crescita, l’occupazione cala rispetto al mese precedente di 73mila unità (-0,3%). Il numero degli occupati scende a 23milioni 513mila, pur rimanendo superiore a quello di luglio 2022 (+362mila, +1,6%). Nel confronto mensile, il calo dell’occupazione, osservato per uomini e donne, dipendenti e autonomi, coinvolge solamente la fascia dei 25-49enni. Il dato è dovuto alla diminuzione dei dipendenti (-0,4%, pari a -70mila), soprattutto a termine (-2,1%, pari a -62mila), e in misura minore degli autonomi (-0,1%, -3mila). Rispetto al luglio 2022, invece, il numero di occupati cresce in particolare tra i dipendenti permanenti (+3,0%, pari a +447mila) e tra gli autonomi (+1,4%, +68mila), diminuisce invece tra i dipendenti a termine (-5,0%, -153mila).

Cresce il numero di occupati rispetto a luglio 2022 – L’aumento degli occupati su base annua coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, indica inoltre l’Istat, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa. Rispetto a luglio 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,8%, pari a -76mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,9%, pari a -371mila); il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,1 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva. Rispetto a luglio 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,8%, pari a -76mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,9%, pari a -371mila). Su base mensile, il tasso di inattività resta stabile al 33,5%. Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni sale (+0,1%, pari a +14mila unità) tra gli uomini e tra chi ha meno di 35 anni d'età.

Occupati in Europa – Il tasso di disoccupazione dell’Unione Europea è stato del 5,9% a luglio 2023, anch’esso stabile rispetto a giugno 2023 e in calo rispetto al 6,1% di luglio 2022. L'ufficio statistico, inoltre, stima che 12,928 milioni di persone nell’Ue, di cui 10,944 milioni nell’area dell’euro, erano disoccupati a luglio 2023. Rispetto a giugno 2023, la disoccupazione è aumentata di 35 mila unità nell'Ue e di 73 mila nell’area dell’euro.