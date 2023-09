TRAGEDIA SUL LAVORO

Strage di Brandizzo, la Procura: "Gravi violazioni sulla sicurezza, a breve ci sanno degli indagati"

Dalle prime indagini emergono inadempienze nelle procedure al momento dell'incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve iscritte alcune persone. La procuratrice Viglione non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro

Una grave carenza di comunicazione tanto che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsi sul posto dove sono stati investiti. È quanto emerge dai primi accertamenti sull’incidente ferroviario di Brandizzo. Per questo la Procura di Ivrea, guidata dal procuratore Gabriella Viglione, sta valutando l’ipotesi di dolo eventuale per i reati di disastro ferroviario e omicidio plurimo. Al momento il fascicolo rimane contro ignoti, ma a breve potrebbero esserci le prime iscrizioni nel registro degli indagati. E anche il Ministero dei Trasporti ha avviato una propria indagine interna. Il macchinista che guidava il convoglio, dodici vagoni vuoti in viaggio da Alessandria a Torino, era sicuro che quello fosse un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare e men che meno lavorare, come ha precisato Fs. Invece gli operai erano là. Due si sono salvati, ma non si sanno spiegare “cosa sia successo”. Tra le ipotesi c’è quella di un “errore di comunicazione”.

Più nel dettaglio, gli accertamenti avrebbero evidenziato che in quel momento non ci fosse l’autorizzazione a lavorare, che deve essere fatta per iscritto, benché ci fosse personale proposto a verificare che l’autorizzazione dovesse esserci. Dalle verifiche, effettuate anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza che hanno registrato il momento dell’impatto, gli operai, nel cui comportamento gli investigatori non rilevano alcuna responsabilità, si trovavano sui binari già da qualche minuto, anzi, avevano già svolto operazioni di lavoro vero e proprio, fatto che spinge gli inquirenti a evidenziare che il grave incidente avrebbe potuto essere ancora più grave perché se il lavoro fosse proseguito e il treno fosse qualche minuto dopo, magari dopo la rimozione dei binari, il treno avrebbe potuto deragliare. Gli accertamenti dei magistrati ora proseguono anche per verificare se è quanto possa essere considerata sicura la procedura complessiva, dunque, anche quella che stava a monte perché, si sottolinea dalla procura “è evidente che quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare adeguatamente un lavoro così delicato in una sede così pericolosa come è la sede dei binari ferroviari”.

Dalle prime indagini condotte dal pm Giulia Nicodemi sembra che a mancare tra le carte sia li cosiddetto “nulla osta” che autorizza l’interruzione delle linee quando si devono eseguire lavori sui binari. Non è però chiaro perché sia assente questo lasciapassare. Se per una mancanza della Sigifer che avrebbe dovuto richiederlo o della Rete ferroviaria italiana o degli enti preposti che potrebbero non averlo emesso. In più, a complicare la posizione della Sigifer è la scoperta che la certificazione relativa alla sicurezza sul lavoro della società è scaduta il 27 luglio scorso. All’attenzione degli inquirenti anche la verifica delle apparecchiature del convoglio che ha investito e ucciso gli operai. Secondo gli investigatori il treno, che era diretto a Torino, viaggiava a 160 km orari.

Intanto, proseguono anche gli accertamenti da parte di Rfi per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente nel quale hanno perso la vita i 5 operai addetti di una ditta esterna appaltatrice dei lavori. In particolare, sotto indagine è il rispetto della procedura di sicurezza vigente. Infatti, questo genere di interventi di manutenzione, che nello specifico riguardavano il cosiddetto armamento, ossia binari, traverse e massicciata, come ha affermato ieri in una nota, Rfi li affida anche a imprese esterne qualificate e certificate, e si eseguono come previsto in assenza di circolazione dei treni. Il cantiere può essere attivato, quindi, spiega ancora Rfi, soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del medesimo, in questo caso dell’impresa, ha ricevuto il nulla osta formale ad operare, in esito all’interruzione concessa, da parte del personale abilitato di Rfi. Per quanto riguarda, infine, la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km orari. Dunque, conclude la nota Rfi, la questione è altra: i lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno.