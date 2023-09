ECONOMIA DOMESTICA

Economia in frenata, Pil -0,4%

Una brusca flessione determinata soprattutto dall'andamento della domanda interna, male i consumi e gli investimenti. L'Italia sotto Francia e Germania. La crescita è stata dello 0,4 per cento invece dello stimato 0,6 per cento. Campanello d'allarme

Cala il Pil in Italia e l’economia frena più del previsto. Nel secondo trimestre del 2023 il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, diminuisce dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e cresce dello 0,4% sul secondo trimestre del 2022. Lo rende noto l’Istat, che ha rivisto al ribasso la stima diffusa in via preliminare il 31 luglio di una riduzione congiunturale dello 0,3% e di una crescita tendenziale dello 0,6%. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,7%.

A fronte del -0,4% registrato dal nostro Paese, il Pil è cresciuto in termini congiunturali dello 0,6% negli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia ed è rimasto stabile in Germania. In termini tendenziali, rispetto al +0,4% italiano, si è registrata una crescita del 2,6% negli Stati Uniti e dello 0,9% in Francia, mentre si registra una diminuzione dello 0,1% in Germania. Nel complesso, il Pil dei Paesi dell'area Euro è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nel confronto con il secondo trimestre del 2022.

La flessione del Pil è stata determinata soprattutto dall’andamento della domanda interna (incluse le scorte), mentre quella estera ha fornito un contributo nullo. La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuali alla variazione del Pil: nullo il contributo dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, -0,4 quello degli investimenti fissi lordi e -0,3 quello della spesa delle amministrazioni pubbliche. Le scorte hanno contribuito positivamente (per 0,3 punti percentuali).

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono dunque diminuzione, con un calo dello 0,3% dei consumi finali nazionali e dell’1,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono anch’esse diminuite, entrambe in misura pari allo 0,4%. Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell'1,3%, dell’1,4% e dello 0,1%.