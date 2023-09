Fiom, a Mirafiori serve almeno un nuovo modello

"A Mirafiori rallenta la produzione della Maserati e la 500 elettrica difficilmente raggiungerà l'obiettivo delle 100.000 unità entro l'anno. Serve un progetto per la fabbrica e per rilanciarla almeno un nuovo modello. Battery hub e green campus non danno prospettive, non ci saranno assunzioni". Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese presentando la diciottesima edizione della festa dei metalmeccanici della Cgil in programma dal 4 al 9 settembre allo Sporting Dora, in corso Umbria. "Vorremmo vedere qualche progetto di Stellantis concretizzarsi, aspettiamo anche un piccolo passo" ha sottolineato Lazzi. Titolo della festa - alla quale parteciperanno il leader della Cgil Maurizio Landini (martedì 5 settembre) e il segretario generale della Fiom Michele De Palma (giovedì 7 settembre) - è "Torino fra presente e futuro. Quale sviluppo sostenibile per la città?". Attesi anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo (7 settembre) e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (8 settembre).