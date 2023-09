Piemonte, riprende l'attività del Consiglio regionale

La prossima settimana riprende in Consiglio regionale l'attività delle Commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della capigruppo. Non ripartono ancora invece le sedute dell'Aula. Lunedì si riunirà la Commissione Salute presieduta da Alessandro Stecco, con audizione dei rappresentanti dell'Associazione mutismo selettivo e disturbi dell'ansia, audizione del responsabile della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, e un approfondimento sulla fibromialgia. Mercoledì sono in programma la conferenza dei capigruppo, e una riunione del Consiglio delle Autonomie locali. Nelle Commissioni si parlerà di barriere architettoniche e di funzioni amministrative conferite alle Province. Giovedì, ancora Commissione, per affrontare il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali.