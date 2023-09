TRAGEDIA SUL LAVORO

Strage di Brandizzo, due indagati (ma sono solo i primi)

Continua l'inchiesta per accertare le cause della tragedia avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì nel Torinese, costata la vita a 5 operai. Si procede per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Nel registro l'addetto Rfi e il capocantiere Sigifer

Ameno di 48 ore dal disastro ferroviario che ha causato la morte dei 5 operai della ditta Sigifer, la notte tra il 30 e 31 agosto, travolti da un treno in corsa a Brandizzo nel Torinese, la Procura di Ivrea ha iscritto sul registro degli indagati le prime due persone. Si tratta di Antonio Massa, 46 anni, di Grugliasco (Torino) addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime della società Sigifer di Borgovercelli. Secondo l’ipotesi della procura avrebbe dovuto impedire agli operai di iniziare il cantiere in attesa del passaggio del treno che li ha travolti. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer e collega delle cinque vittime. Salvo per miracolo, perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario.

L’inchiesta per disastro ferroviario e omicidio plurimo colposi, guidata dalla Procuratrice Gabriella Viglione e condotta dai pm Giulia Nicodemi e Valentina Bossi con la polizia ferroviaria di Torino, ha al centro violazioni dei protocolli per il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni a svolgere le manutenzioni sui binari. “Gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente”. È questo l'esito delle prime indagini sul disastro ferroviario. “Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari”, fa sapere la procuratrice capo di Ivrea che non esclude di contestare il dolo eventuale.