Torino: da lunedì torna operativa la metro

Dopo circa un mese di stop, riapre lunedì 4 settembre, come previsto da cronoprogramma, la metropolitana di Torino. La chiusura, ricorda in un post Facebook l'assessora comunale ai Trasporti, Chiara Foglietta, "si è resa necessaria per interventi fondamentali per il prolungamento della metro 1 ma anche per lo stesso funzionamento futuro, con attività funzionali alla messa in esercizio dei nuovi treni di prossimo arrivo". "In particolare - spiega -, non era possibile posare durante l'esercizio gli armadi Communication Based Train Control, il nuovo sistema digitale di circolazione automatica dei treni Alstom". Sono inoltre stati eseguiti interventi di manutenzione, come la posa di scambi di interconnessione della linea futura, la posa della fibra ottica su tutta la linea, la modifica dei binari di interconnessione e della rete antincendio della stazione Fermi funzionali alla prosecuzione della linea, ma anche il lavaggio all'esterno dei tunnel e delle scale di tutte le stazioni. "Nel frattempo - prosegue Foglietta - si è intervenuti sulle scale mobili e al momento 13 risultano ripristinate, 11 sono in lavorazione e torneranno attive entro la metà di settembre, mentre ne sono state identificate 7 con problemi strutturali o necessità importanti di ricambi e si interverrà non appena arriverà il materiale".