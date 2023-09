Piemonte, anno scolastico al via l'11 settembre

Parte l'anno scolastico 2023/2024, che in Piemonte vedrà il via alle lezioni l'11 settembre e la chiusura l'8 giugno. Tra gli impegni, l'ufficio scolastico regionale cita quelli contro la dispersione scolastica, il piano scuola 4.0, e l'attenzione all'orientamento "per promuovere scelte consapevoli e ponderate" con l'introduzione dei docenti orientatori. Ci sarà anche attenzione al recupero delle carenze per "garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa". E ancora, saranno consolidati "percorsi virtuosi che consentano a tutti i docenti di accedere a una formazione adeguata", con l'avvio di sperimentazioni in alcune scuole. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte sottolinea di avere concluso le operazioni di immissione in ruolo e assegnazione provvisoria entro i tempi previsti. Il contingente regionale delle immissioni in ruolo del personale docente è di 3.727 unità. Sono stati assegnati 3.507 posti, 2.246 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 su posti di sostegno. Quanto alle supplenze, sono stati assegnati entro il 31 agosto 2023 oltre 16mila incarichi a tempo determinato. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono state fatte 801 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 2.671 contratti a tempo determinato.