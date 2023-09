Strage operai: Calderone, fondamentale rispetto norme sicurezza

"E' fondamentale rispettare le norme di sicurezza". Lo ha affermato la ministra del Lavoro Marina Calderone, a margine del convegno in corso a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), organizzato dal gruppo parlamentare europeo dell'Ecr sulle prospettive di sviluppo del Sud e sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. La ministra, inoltre, che nel pomeriggio sarà a Brandizzo (Torino), luogo dell'incidente dove hanno perso la vita cinque operai, per un confronto con gli organi di vigilanza sul territorio, ha sottolineato "come sia fondamentale rispettare la vita dei cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici". "Il governo su questi temi è già intervenuto con il Decreto del 1 maggio", ha ricordato Calderone. "Altro sarà fatto in materia di prevenzione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro".