Tragedia Brandizzo: Viglione, a breve interrogatorio indagati

Saranno interrogati nei prossimi giorni a Ivrea, Antonio Massa e Andrea Girardin Gibin, i due indagati per l'incidente sul lavoro che l'altra notte è costato la vita a cinque operai, travolti da un treno in transito alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. "Queste persone, parzialmente, una loro versione l'hanno già fornita - conferma la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione - in parte consolidata da una serie di dati documentali, fotografici, video e telefonate di cui siamo già in possesso". Per il momento gli indagati restano solo loro due: il primo, 46 anni di Grugliasco (Torino), è l'addetto di Rfi al cantiere, il cosiddetto "scorta-ditta"; il secondo, 52 anni di Borgo Vercelli, è il capocantiere della Sigifer, l'azienda vercellese che aveva in appalto i lavori di manutenzione sui binari, collega delle cinque vittime.