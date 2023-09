Italia-Francia formalizzano intesa per stop lavori M.Bianco

È stata diramata, su indicazione dei ministri Matteo Salvini e Clément Beaune, la nota congiunta Italia-Francia con cui si chiede alla società che gestisce il Traforo del Monte Bianco di soprassedere all'avvio dei lavori previsto per lunedì 4 settembre, scongiurando così il blocco quasi completo della circolazione transalpina, dopo la frana al Frejus. Lo rende noto il Mit precisando che l'intesa prevede inoltre di convocare quanto prima una sessione straordinaria della Conferenza Intergovernativa per valutare se sussistano ancora le condizioni per procedere con i lavori una volta assicurata la viabilità al Frejus, oppure se sia più opportuno rinviare l'ammodernamento del Bianco al 2024.