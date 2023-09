Tragedia Brandizzo: identificazione non sarà a breve

Passerà ancora del tempo prima di potere pensare ai funerali dei cinque operai morti travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese, travolti da un treno nella notte fra mercoledì e giovedì. C'è un problema di identificazione dei resti che sta rallentando le procedure. "Abbiamo chiesto alle famiglie dettagli utili che possono aiutare all'identificazione - spiega la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione - ma, secondo la relazione del medico legale, ci saranno comunque diverse parti che non potremo riconoscere". Se ne occuperà un'equipe di medici legali, però le procedure dureranno parecchio tempo: "Non sarà una cosa breve - conferma la procuratrice - le attività sono già iniziate ma si tratta di un lavoro tecnico estremamente delicato per identificare i resti in maniera ragionevole". Considerata la velocità e il peso del treno infatti i corpi dei cinque operai sono stati dilaniati come dall'esplosione di una bomba.