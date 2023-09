Morto monsignor Ghiberti, l'arcivescovo di Torino fu suo allievo

E' morto oggi a Torino monsignor Giuseppe Ghiberti, 88 anni, esponente di spicco della Chiesa torinese. Da qualche mese era ospite della Casa del Clero, dove era stato ricoverato a causa di una malattia. Amico di Joseph Ratzinger, Ghiberti è stato anche maestro dell'attuale arcivescovo di Torino Roberto Repole. Per molti anni ha seguito le vicende della Sindone, curando la preparazione delle ostensioni del 1998, 2000 e 2010. Attualmente era presidente d'onore della Commissione diocesana per la Sindone e assistente ecclesiastico della Confraternita del Santo Sudario. E' stato docente di Nuovo Testamento alla Facoltà teologica torinese, di cui fu anche a lungo direttore, e all'Università Cattolica di Milano. Ha fatto anche parte per più mandati della Pontificia Commissione Biblica, il più importante centro di studi e dottrina biblica della Chiesa cattolica, del quale fu a lungo responsabile il cardinale Joseph Ratzinger, che con Ghiberti ha coltivato una grande amicizia anche dopo l'elezione al Pontificato. "Mons. Ghiberti - afferma Repole - è stato in ogni senso un maestro. Come insegnante ci ha trasmesso la passione profonda per la conoscenza della Parola di Dio. Come uomo e come prete ci ha testimoniato, con grande semplicità e delicatezza, la gioia di una vita condotta davanti agli occhi del Signore, animata dalla fede nella salvezza di Gesù Cristo". La camera ardente è aperta da lunedì alle 12 nella chiesa del Santo Sudario in via San Domenico. Il rosario sarà lunedì alle 20.30 alla chiesa di Santa Rita, e i funerali - presieduti dall'arcivescovo di Torino - si terranno il 5 settembre alle 15.30 sempre a Santa Rita, dove Ghiberti per molti anni aveva svolto l'ufficio di cappellano nei fine settimana.