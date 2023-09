Tragedia Brandizzo: un casco con un cuore rosso che sanguina

Un casco di protezione giallo, con disegnato su un lato un cuore rosso che sanguina. E' su di uno scalino di una porta d'ingresso della stazione di Brandizzo, nel Torinese, dove cinque operai sono morti travolti da un treno nella notte tra mercoledì e giovedì. Il casco è tra mazzi di fiori che continuano ad aumentare. Ci sono quelli delle istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha deposto il giorno stesso della tragedia, a cui si sono aggiunti quelli di alcuni ministri. In fila, ciascuno solo col nome di battesimo delle cinque vittime, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, Kevin Laganà, 22 anni, ci sono composizioni portate dalla Sigifer, la ditta per cui lavoravano. "Ti amiamo tanto, buon viaggio dalla tua famiglia e da tutti i tuoi cari amici Giuseppe Aversa, grade guerriero, con un cuore rosso", è il biglietto dei familiari di una vittima. Sul muro è appiccicata una foto di Kevin, portata ieri dai suoi familiari, insieme a una composizione di fiori. Ci sono i cinque girasoli portati dai colleghi il primo giorno, uno per ciascuno dei morti. Un altro mazzo è di una squadra di colleghi di Bardonecchia, Umlv1. Le altre decine, piccoli e grandi, sono in gran parte anonimi. Davanti ai binari c'è una manciata di passeggeri ad attendere ogni treno che passa, mentre alcuni neanche si fermano nel piccolo paese della seconda cintura di TORINO. L'edicola all'ingresso dei binari e il bar di fronte hanno il sapore della domenica, di chi esce di casa per un caffè e il giornale. In molti però fanno un breve passaggio davanti ai fiori. Ricordano i nomi delle vittime. "Chi è di loro quello che era di qua?" si domandano tra loro due anziane, ripassando quei nomi, leggendoli sui nastri dei fiori. Si chiedono delle famiglie: "Come faranno? Spero di non incontrarli, starei troppo male". Una famiglia si domanda le ragioni: "Perché? Perché lavoravano mentre passavano i treni?". E una giovane donna che sale in treno chiede: "Ma qualcuno ha capito perché non l'hanno visto?" e chi ha davanti allarga le braccia, con uno sguardo alla calce ancora sui binari, dove il disastro è avvenuto. Tranne un'anziano che interviene: "Io sì, quel treno era troppo veloce, era in ritardo". "Sarà difficile capire" la voce di un ragazzo che aspetta in bici la fidanzata, l'abbraccia e se ne va veloce.