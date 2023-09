No Tav: tensioni davanti al cantiere di Chiomonte

Tensioni la scorsa sera in Val di Susa (Torino) dove un gruppo di incappucciati appartenenti all'ala più oltranzista del movimento No Tav ha attaccato le forze dell'ordine poste a difesa del cantiere di Chiomonte. Un fitto lancio di pietre è stato indirizzato verso gli agenti e in particolare ai reparti della Guardia di Finanza che hanno risposto con i lacrimogeni. I disordini sono durati circa un'ora circa. Nei giorni scorsi c'erano state manifestazioni anche nei pressi del cantiere di San Didero.