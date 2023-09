Dalle mondine alla siccità: riso protagonista a Villanova

Quattro conferenze - da questa sera a mercoledì 6 settembre - all'Auditorium San Michele di Villanova Monferrato (Alessandria) ad arricchire la 30esima edizione di 'Batuma 'l ris in piassa' (dal 3 al 10). Oltre alla tradizionale festa danzante ed enogastronomica, si parla di riso in diversi modi. Lo scrittore contadino Pier Emilio Calliera racconta le storiche mondine e il loro prezioso lavoro. Lunedì con Coldiretti spazio a Made in Italy, filiera corta, ecosostenibilità. Sul territorio di Alessandria sono circa 7.600 gli ettari coltivati, per una produzione stimata di 503 quintali, concentrati nella zona del Casalese (Villanova, Balzola, Morano Po). Martedì Stefano Bondesan e Andrea Desana - presidenti Associazione di Irrigazione Ovest Sesia e Comitato Casale Capitale della Doc - si occupano, invece, del perdurante problema della siccità. Il giorno dopo si chiude con il medico Vanni Deambrogio, tra risicoltura e malaria fra Ottocento e Novecento.