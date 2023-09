Tragedia Brandizzo: tecnico Rfi cancella i profili social

Antonio Massa, il 47enne il tecnico Rfi uno dei due indagati per l'incidente alla stazione di Brandizzo (Torino), in cui hanno perso la vita cinque operai, ha cancellato i suoi profili social. A quanto si apprende nelle scorse ore sul web sarebbero apparsi dei messaggi contro l'uomo, in cui veniva insultato e accusato per la morte dei cinque. Sarebbe questa la ragione per cui i profili sono stati tolti.