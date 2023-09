Al corteo di Vercelli i familiari delle vittime di Brandizzo

Centinaia di lavoratori hanno raggiunto la stazione di Vercelli da dove partirà il corteo silenzioso organizzato da Cgil, Cisl e Uil dopo la morte dei cinque operai travolti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari a Brandizzo. Ci sono anche i parenti delle vittime con le fotografie in mano degli operai. "Non abbiamo più parole" dice uno striscione. Altri hanno le scritte: "basta privatizzazioni, mai più treni in transito e lavori in corso", "non sono incidenti sono omicidi".