TRAGEDIA SUL LAVORO

Non abbiamo più parole

Oltre 2mila persone a Vercelli alla manifestazione dei sindacati dopo le 5 cinque morti di Brandizzo. Landini (Cgil): "Basta. Alziamo il livello della lotta". E rilancia la proposta di istituire una procura nazionale sulla sicurezza. Otto ore di sciopero, adesioni da altre regioni

Senza parole. Un corteo silenzioso per ricordare le cinque vittime della strage di Brandizzo. Sindacati e lavoratori sono scesi in piazza a Vercelli con uno sciopero di otto ore e un corteo dalla stazione fino alla Prefettura. La mobilitazione è stata indetta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil e dal Piemonte si è allargata ad altre regioni, con delegazioni in arrivo anche da Lombardia e Emilia-Romagna. Oltre duemila i partecipanti. Hanno partecipato anche il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro e il vescovo mons. Marco Arnolfo.

Il corteo, partito dalla stazione ferroviaria, è stato aperto dallo striscione “Non abbiamo più parole”, dietro: il leader della Cgil, Maurizio Landini, Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Graziani, segretario confederale della Cisl, Luca Caretti, segretario generale della Cisl Piemonte, Elena Ugazio, segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale e Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte.

A sfilare anche gli amici e i parenti delle vittime Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Aversa, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera e Kevin Laganà. Una cugina di Zanera ha portato in corteo un quadretto con la foto del ragazzo morto sui binari. “Vogliamo solo giustizia” le loro parole.

Alla manifestazione in memoria delle vittime, davanti alla Prefettura di Vercelli sono stati letti i nomi degli operai morti: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa. Tutti erano dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli. Dopo la lettura dei nomi c’è stato un lungo applauso e dal corteo è partito un grido: “Basta morti sul lavoro”.

“È il momento di dire basta”, attacca Landini. “È caricato tutto sulla pelle dei lavoratori, è il momento di dire basta e di cambiare. Abbiamo fatto scioperi, ma dobbiamo alzare ancora di più il livello della protesta. Bisogna investire sulla sicurezza”. Il leader della Cgil rilancia la proposta dell’istituzione della procura nazionale sulla sicurezza “e mettere insieme le persone che hanno le competenze, bisogna investire sugli ispettorati sul lavoro, sulla sicurezza. Il governo si renda conto che è necessario aprire tavoli di confronto serio. Le imprese affrontino questa situazione a partire dai grandi gruppi come Fs e Anas”.