Nasce il Fondo Amici della Basilica di San Gaudenzio

L'associazione 'I Gaudenziani - Amici della Basilica di San Gaudenzio', operante a Novara dal 1997 come associazione culturale senza scopo di lucro, ha deciso di costituire un fondo solidale presso la Fondazione Comunità Novarese per attivare una raccolta di donazioni a sostegno delle proprie attività istituzionali. Il Fondo sarà di tipo erogativo, per cui le risorse saranno interamente disponibili per il finanziamento diretto di progetti. Potrà ricevere donazioni e lasciti disposti da privati, enti e imprese. "Ottenere l'appoggio di un ente così importante per la comunità novarese - commenta il presidente dell'associazione, Paolo Emilio Pariani - significa per noi acquisire maggiore forza e visibilità. Il Fondo ci offre opportunità importanti per le nostre attività future: tra un paio d'anni dovremo intervenire sull'organo Mascioni per la manutenzione straordinaria ventennale, e non sarà un intervento di poco conto. Ci piacerebbe anche avere la possibilità di portare i bambini delle scuole ad avvicinarsi al mondo dell'organo". "La Basilica di San Gaudenzio - aggiunge il presidente della Fondazione Comunità Novarese, Davide Maggi - è un simbolo che va tutelato affinché il trascorrere del tempo non ne rovini la bellezza e il lustro".