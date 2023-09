Tragedia Brandizzo: primi testimoni in procura a Ivrea

Sarebbe in corso in procura a Ivrea l'acquisizione di testimonianze nell'inchiesta sull'incidente ferroviario a Brandizzo che nella notte fra il 30 e il 31 agosto ha causato la morte di 5 operai. I magistrati starebbero ascoltando alcuni lavoratori. Non si è appreso se si tratta di colleghi delle vittime o di dipendenti di Rfi.