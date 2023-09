E/state in cantiere, 300 giovani alla summer school dell'Ance

È giunta al termine la prima edizione del progetto "E/state in cantiere 2023 - Summer School", promosso e sostenuto dall'Anece Piemonte Valle d'Aosta con il Formedil Piemonte. Attraverso l'organizzazione di giornate formative, i giovanissimi partecipanti - in tutto 300 (100 ragazzi e 200 ragazze), età media 12 anni - sono stati introdotti al mondo delle costruzioni con 32 giornate formative organizzate dalle scuole edili delle province piemontesi. "Siamo molti soddisfatti dell'esito della prima edizione del progetto estivo organizzato con le Scuole Edili del Piemonte. Siamo sempre più convinti che parlare ai giovani sia la strada da intraprendere affinché il nostro settore possa essere percepito dalle nuove generazioni come una concreta opportunità professionale e di crescita. L'iniziativa ha voluto far scoprire gli aspetti più creativi e coinvolgenti dell'edilizia" spiega Paola Malabaila, presidente dell'Ance Piemonte Valle d'Aosta. I corsi attivati hanno riguardato attività in cantiere, laboratori di muratura, di affreschi e decorazioni, di piastrelle, di geometrie e anche gare a squadre sul tema della sicurezza per far conoscere e scoprire l'edilizia in tutti i suoi aspetti. "Sono state numerose e varie le iniziative attivate dalle scuole edili per coinvolgere e formare gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alla Summer school" ha aggiunto Emilio Melgara, presidente del Formedil Piemonte, l'ente paritetico per la formazione in edilizia.