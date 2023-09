Cisl, in Piemonte riparte confronto sulla sicurezza

"Dal tavolo di stamattina esce una notizia importante: la prefettura di Vercelli, come ha fatto nel mese passato la prefettura di Torino, ha dichiarato di essere intenzionata a riaprire il tavolo di confronto a livello locale per tornare a ragionare di aspetti anche di natura organizzativa che possono permettere di evitare i casi come quelli che sono successi la settimana scorsa". Lo ha riferito il segretario generale della Cisl piemontese, Luca Caretti, parlando con i cronisti al termine dell'incontro in prefettura svoltosi a conclusione del corteo in memoria degli operai morti a Brandizzo. "Quello che noi chiediamo - ha aggiunto il sindacalista - è che la Regione si assuma la responsabilità di aprire in tutte le province tavoli di questo tipo. Situazioni come quella di Brandizzo - ma, per rimanere al Piemonte, la Thyssen, il crollo della gru a Torino, ma anche la Funivia del Mottarone non solo sono dei danni irreparabili per i lavoratori che muoiono ma sono dei danni irreparabili per il sistema Piemonte. Abbiamo una regione impegnata con parecchie risorse per rilanciare anche dal un punto di vista turistico quella che è l'immagine dei nostri territori e situazioni negative come quelle di brandizzo rischiano di gettare al fumo tutto quello che sta facendo".